После крушения L-410 в Иркутской области трое находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 13 сентября. Три человека находятся в реанимации после крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства области. Ранее сообщалось об одном тяжело пострадавшем.

Все 12 пострадавших были доставлены в больницу поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе. В основном у них переломы.

"В стационаре находятся 11 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные - средней. Одна пациентка ушла домой", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, трех пациентов в тяжелом состоянии в ближайшее время направят в Иркутскую городскую больницу санавиацией.

Борт санавиации с министром здравоохранения региона Яковом Сандаковым и командой медиков приземлился в селе Казачинском.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.