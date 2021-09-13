В Шанхае повысили уровень опасности из-за тайфуна "Чанту" до оранжевого

ШАНХАЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Центральная метеорологическая служба Шанхая повысила в понедельник до оранжевого уровень опасности в связи с приближающимся к мегаполису тайфуном "Чанту", который стал 14-м по счету в этом сезоне. Согласно национальной системе мониторинга тропических циклонов, тайфун вплотную приблизится к Шанхаю ближе к вечеру и может ударить по прибрежной зоне нового района Пудун.

Скорость ветра в центральной части "Чанту", который классифицируется как сильный тайфун, составляет около 45 м/с. Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 170 км к юго-востоку от города Нинбо в соседней восточной провинции Чжэцзян и продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 20 км/ч.

В прибрежных восточных провинциях Китая местные власти принимают различные меры для предотвращения возможных негативных последствий удара стихии. На 13 и 14 сентября приостановлено движение поездов по ряду направлений в регионе. В Шанхае международный аэропорт Пудун с 11:00 по местному времени (06:00 мск) отменяет все рейсы. Аналогичные меры приняты и в воздушной гавани мегаполиса Хунцяо с 15:00 (10:00 мск). В понедельник и во вторник в Шанхае будут прекращены занятия в детских садах, начальных и средних школах. В мегаполисе также в понедельник и во вторник не будут работать парки и туристические объекты на открытом воздухе. Аналогичные меры принимаются и в ряде других приморских городов в данном регионе.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.