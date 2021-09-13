Найден один из черных ящиков потерпевшего крушение в Приангарье самолета

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Один черный ящик потерпевшего крушение в Иркутской области самолета L-410 обнаружен в ходе осмотра места происшествия. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В прокуратуре также уточнили, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.