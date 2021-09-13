В Бурятии прокуратура начала проверку после изменения цвета воды в реке

УЛАН-УДЭ, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку по факту изменения цвета реки Мэргэн Шоно в Закаменском районе Бурятии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых водоем окрасился в молочный цвет.

"По факту изменения цвета реки Мэргэн Шоно организована проверка. Специалистами обследована территория, отобраны пробы воды, которые направлены на лабораторное исследование", - сообщили в ведомстве.

Привлечены специалисты Росприроднадзора и Бурприроднадзора.

Мэргэн Шоно является притоком реки Джиды, которая впадает в Селенгу - основную артерию озера Байкал.