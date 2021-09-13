{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области

Еще один пассажир потерпевшего крушение самолета в Приангарье отказался от госпитализации

В больнице остаются десять пострадавших, из которых четверо в тяжелом состоянии

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Еще один человек из 12 пострадавших после крушения самолета L-410 в Иркутской области отказался от госпитализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

На эту тему
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области. Главное
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области.

"Еще один человек отказался от госпитализации и ушел домой", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время десять человек находятся в больнице, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Из них троих планируется перевезти бортом санавиации в Иркутск.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
Лесные пожары в России
Лесной пожар приблизился к сезонным жилым постройкам в селе Кюбяинде в Якутии
Угрозы населенному пункту нет
Читать полностью