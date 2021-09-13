Лесной пожар приблизился к сезонным жилым постройкам в селе Кюбяинде в Якутии

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар приблизился к летникам, которые находятся в 20 км от села Кюбяинде Вилюйского района Якутии. Угрозы населенному пункту нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии.
"Полностью сделали опашку, между тем огонь подходит к летникам - от населенного пункта Кюбяинде в 20 км. В связи с чем проводится дополнительная мобилизация населения и переброска сил. Угрозы населенному пункту нет", - сказали в госкомитете.
По данным ведомства, на тушении задействован вертолет с водосливным устройством.
В селе Кюбяинде 9 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как пожар приблизился на 4,5-5 км к населенному пункту. В селе проживают около 500 человек, оно находится в 200 км от райцентра - города Вилюйска.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах.