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Лесные пожары в России

Лесной пожар приблизился к сезонным жилым постройкам в селе Кюбяинде в Якутии

Угрозы населенному пункту нет

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар приблизился к летникам, которые находятся в 20 км от села Кюбяинде Вилюйского района Якутии. Угрозы населенному пункту нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии.

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"Полностью сделали опашку, между тем огонь подходит к летникам - от населенного пункта Кюбяинде в 20 км. В связи с чем проводится дополнительная мобилизация населения и переброска сил. Угрозы населенному пункту нет", - сказали в госкомитете.

По данным ведомства, на тушении задействован вертолет с водосливным устройством.

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В селе Кюбяинде 9 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как пожар приблизился на 4,5-5 км к населенному пункту. В селе проживают около 500 человек, оно находится в 200 км от райцентра - города Вилюйска.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах.

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