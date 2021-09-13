Лесной пожар приблизился к сезонным жилым постройкам в селе Кюбяинде в Якутии

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар приблизился к летникам, которые находятся в 20 км от села Кюбяинде Вилюйского района Якутии. Угрозы населенному пункту нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии.

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"Полностью сделали опашку, между тем огонь подходит к летникам - от населенного пункта Кюбяинде в 20 км. В связи с чем проводится дополнительная мобилизация населения и переброска сил. Угрозы населенному пункту нет", - сказали в госкомитете.

По данным ведомства, на тушении задействован вертолет с водосливным устройством.