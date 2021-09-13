Спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов вдоль берега протоки Оби под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на площади около 100 кв. м вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби в Колыванском районе Новосибирской области. Угроза загрязнения реки отсутствует, сообщили на сайте ГУ МЧС по области.

"Накануне, 12 сентября, в 11:30 (мск) от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что радужные пятна на реке могли образоваться от баржи, которая находится на данный момент на утилизации. Спасатели установили на данном участке боновые заграждения длиной 8 м. В понедельник пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ.