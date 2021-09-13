Дело о сексуальном насилии в отношении детей возбудили в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних возбуждено в Новосибирской области после поступивших в полицию сообщений о неизвестном мужчине, который приставал к детям в лесополосе. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре региона в понедельник.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что в городе Искитиме в Новосибирской области неизвестный напал и надругался над двумя семилетними мальчиками.

"Искитимская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних. Предварительно установлено, что 12 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении прав несовершеннолетних неизвестным мужчиной (задержан), который приставал к детям в лесополосе, расположенной по ул. Советской, 360 (город Искитим Новосибирской области)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, дело возбуждено по п. "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет". В ведомстве добавили, что проверят исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка. Результаты возбужденного дела будут взяты на контроль.