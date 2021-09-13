El Pais: пожар в Андалусии уничтожил 7,4 тыс. га леса

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар, бушующий в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, уже уничтожил около 7,4 тыс. га леса. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, возгорание началось в середине прошлой недели в провинции Малага. Из соображений безопасности ранее власти приняли решение об эвакуации около 3 тыс. человек, при этом часть из них уже смогла вернуться в свои дома. Из-за пожара до сих пор остается перекрыто движение по ряду трасс.

В борьбе со стихией задействованы несколько сотен человек, а также воздушная техника. Ранее сообщалось, что при тушении огня погиб один пожарный.