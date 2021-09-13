Суд приговорил к пяти годам условно экс-зампредседателя банка "Кольцо Урала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам заключения условно экс-заместителя председателя банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева, который дал взятку в 7,5 млн рублей бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"Коноплева [приговорили] в пяти годам условно с испытательным сроком четыре года", - сказала собеседница агентства.

В 2015 году Коноплев через посредников передал Трифонову взятку в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения. 24 сентября 2020 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Коноплева. Также по делу о взятке 28 сентября 2020 года был арестован Трифонов.

Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, с 2017 по 2019 год занимал пост главы МВД Карачаево-Черкесской Республики.