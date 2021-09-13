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В Краснодарском крае возбудили дело после обнаружения тела младенца на свалке

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения на свалке под Темрюком в Краснодарском крае тела младенца. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал представитель СК.

Ранее в понедельник в местных СМИ появилась информация, что на свалке под Темрюком нашли тело младенца. Сообщалось, что тело мог привезти туда мусоровоз из Анапы.

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