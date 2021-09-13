{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Горячую линию для родных погибших и пострадавших при крушении L-410 открыли в Приангарье

По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали

ТАСС, 13 сентября. Власти Иркутской области открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших при крушении L-410. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram.

На эту тему
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области. Главное
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области.

"На базе МЧС России по Иркутской области организована горячая линия для родных и близких тех, кто погиб или пострадал в крушении", - написал он.

12 сентября около 18:15 мск (23:15 по местному времени) самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. По уточненной информации, четыре человека погибли, 12 пострадали. Десять пострадавших находятся в больнице. В тяжелом состоянии находятся четверо, трое из них будут доставлены бортом санавиации в Иркутск.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В среду в регионе будет объявлен траур по погибшим.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
Суд оштрафовал жителя Воронежской области за оправдание терроризма
Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей
Читать полностью