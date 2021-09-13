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Пострадавшие при взрыве газа под Липецком находятся в состоянии средней тяжести

Предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Медики расценивают состояние четырех человек, госпитализированных во время взрыва газа в поселке Солидарность в Ельце Липецкой области как средней степени тяжести. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель главного врача Елецкой городской больницы №1 Валентина Сафонова.

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"К нам поступали пятеро, из них были госпитализировано четверо. В тяжелом состоянии среди них нет", - сказала собеседница агентства.

По данным Елецкой городской детской больницы, в это учреждение после взрыва поступал одни ребенок. В пресс-службе администрации Липецкой области ТАСС уточнили, его состояние не было тяжелым, в настоящее время ребенок идет на поправку и переведен в общую палату.

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность города Ельца Липецкой области произошел взрыв газа в жилом 16-квартирном доме, погибли три человека, в том числе ребенок. Ранее сообщалось, что в результате взрыва шестеро пострадали, в том числе два ребенка. Один из двух подъездов дома полностью разрушен, возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предположительно, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

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