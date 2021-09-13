Присяжные в Красноярске оправдали фигуранта дела о руководстве преступным сообществом

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Присяжные заседатели суда в Красноярске оправдали Константина Найбауэра, фигуранта первого в регионе дела о руководстве преступным сообществом, посчитав недоказанным его положение вора в законе. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

55-летний Найбауэр был задержан в октябре 2019 года сотрудниками уголовного розыска при поддержке СОБРа. Сообщалось, что он известен в криминальной среде как Костя Канский. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

"Найбауэр объявлен оправданным. [Присяжные] единодушно посчитали недоказанным его положение вора в законе", - сообщили в суде.

В пресс-службе добавили, что также суд отменил ему меру пресечения - Найбауэр находился под домашним арестом. Приговор судья должен вынести после обсуждения последствий вердикта.

Это первое подобное дело в Красноярском крае. Найбауэр сам выразил желание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. По информации из открытых источников, Найбауэр ранее был дважды судим.

По версии следствия, с 1997 года по настоящее время обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии, имея сферу влияния в Красноярском крае и Туве. 16 сентября состоится заседание суда по обсуждению последствий вердикта.