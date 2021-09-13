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Ространснадзор проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения самолета L-410

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ространснадзор внепланово проверит авиакомпанию "Аэросервис" после крушения самолета L-410 в Иркутской области, сообщило ведомство.

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"Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании ООО "Аэросервис" по факту авиационного события с самолетом L-410 в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Создана комиссия для проведения проверки деятельности эксплуатанта. На месте происшествия находятся советник руководителя Ространснадзора Артем Даниленко и начальник территориального управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора Юрий Рожко.

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