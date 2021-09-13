Спасатели нашли еще одно тело с опрокинувшегося в Баренцевом море судна

МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Найдено тело одного из двух пропавших без вести пассажиров судна, которое опрокинулось в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Тело нашли, женщина. Ее течением отнесло на 30 км от места ЧП, ближе к норвежской границе", - сказал собеседник агентства.

По информации СК РФ, 7 сентября маломерное судно под управлением судоводителя с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель. Около полудня произошло опрокидывание судна из-за резкого крена от волны, в результате чего два пассажира и капитан оказались в воде. Дрейфующее судно было обнаружено перевернувшимся у берега с выжившим мужчиной 1962 года рождения. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на месте ЧП обнаружен один погибший. 8 сентября морской спасательный центр Мурманска сообщил о нахождении еще одного пассажира судна без признаков жизни недалеко от места ЧП.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта"). Над выяснением всех обстоятельств ЧП продолжают работать следователи и криминалисты, допрошен выживший пассажир, назначены необходимые экспертизы.