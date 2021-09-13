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Лесные пожары в России

Все природные пожары в Свердловской области ликвидированы

Уральская авиабаза продолжает патрулирование территории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Специалистам удалось ликвидировать все природные пожары в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"За сутки в Свердловской области ликвидированы все шесть природных пожаров общей площадью в 594,81 га. Новых пожаров не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, несмотря на ликвидацию всех возгораний, Уральская авиабаза продолжает патрулирование территории, в ближайшее время запланированы вылеты Серовского и Алапаевского авиаотделений. С начала пожароопасного периода 2021 года в Свердловской области возникло более 1,2 тыс. природных пожаров на площади более 59 тыс. га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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