Второй бортовой самописец найден на месте крушения самолета в Иркутской области

Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Найден второй самописец", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, их всего два. Ранее в прокуратуре ТАСС сообщили об обнаружении первого самописца. В ведомстве уточнили, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии. Это осложняет выяснение обстоятельств случившегося.