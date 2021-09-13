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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
Обновлено 

Второй бортовой самописец найден на месте крушения самолета в Иркутской области

Ранее сообщалось об обнаружении первого самописца.
© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Второй бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолета L-410 в Иркутской области.

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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области.

Об этом ТАСС сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Найден второй самописец", - сказала собеседница агентства. 

Она добавила, что, по предварительным данным, их всего два. Ранее в прокуратуре ТАСС сообщили об обнаружении первого самописца. В ведомстве уточнили, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии. Это осложняет выяснение обстоятельств случившегося.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
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