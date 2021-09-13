СК возбудил дело после убийства мужчины в гостинице Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в одной из гостиниц Новосибирска, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Как ранее сообщили местные СМИ, погибший - известный в Новосибирске скульптор Игорь Самарин. Ему было 33 года. О трагической гибели Самарина сообщила его сестра в соцсетях. Сообщалось, что инцидент произошел в гостинице "Мариотт" в центре города.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 10 сентября сотрудники одной из гостиниц Новосибирска обнаружили в номере тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи.