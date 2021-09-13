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Дипломаты РФ уточняют данные о ДТП на юго-западе Турции и наличии россиян среди пассажиров

Сотрудники генконсульства в Анталье находятся на связи с властями провинции Мугла

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье уточняет обстоятельства ДТП на юго-западе Турции и информацию о возможном наличии российских граждан среди пострадавших туристов, сообщили в понедельник ТАСС в дипмиссии.

"Сотрудники генконсульства в Анталье находятся на связи с властями провинции Мугла. Уточняем обстоятельства ДТП и наличие российских граждан среди пострадавших туристов. По получении официальной информации сообщим дополнительно", - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Demiroren сообщило, что туристический и школьный автобус столкнулись на трассе Мугла - Денизли утром в понедельник. В результате ДТП погиб один из водителей, пострадали 45 человек. В автобусе могли находиться российские и украинские туристы.

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