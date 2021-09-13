Полиция в Татарстане задержала мошенницу, обманувшую пенсионеров на 1,3 млн рублей

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Полицейские Татарстана задержали мошенницу, которая выманила у пенсионеров более 1,3 млн рублей под предлогом того, что родственник попал в беду. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В Татарстане с мая по август 2021 года сотрудники полиции зарегистрировали 25 преступлений в отношении граждан пожилого возраста, совершенные под предлогом того, что родственник попал в беду. Общий ущерб составил 1 336 000 рублей. По каждому факту следственными органами были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Была установлена личность и задержана подозреваемая в совершении данных преступлений - 33-летняя нигде не работающая жительница г. Калининска Саратовской области. В Ульяновске женщина проживала с малолетним ребенком на съемной квартире", - сообщили в МВД.

Оперативники выяснили, что причастные к преступлениям, находились на территории Ульяновской области. Денежные средства потерпевшие передавали водителям такси, в некоторых случаях переводили на банковские карты. В ходе обыска места жительства полицейские изъяли девять телефонных устройств, 19 сим-карт, 15 банковских карт, используемых для совершения преступлений.

Задержанная признала свою вину по 20 уголовным делам, возбужденным в Елабужском и Буинском районах Татарстана. Кроме того, у правоохранительных органов имеются все основания полагать о причастности подозреваемой к совершению еще пяти преступлений, совершенных в отношении жителей Зеленодольского района и Набережных Челнов.

В настоящий момент в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.