Суд арестовал предпринимателя, поставлявшего часы для боевого комплекта "Ратник"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Эдуарда Когтенкова по делу о хищении им бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении Когтенкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Согласно сведениям газеты "Коммерсантъ", Когтенков, возглавляющий ООО "Фабрика специальных часов Восток-Дизайн", мог быть арестован за хищение средств при исполнении контракта на поставку Минобороны часов для комплекта боевой экипировки "Ратник".

Согласно материалам дела, Когтенкову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего по делу проходят три фигуранта.

Когтенкову 72 года, он боевой офицер-летчик, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане.