Суд арестовал соучредителя одного из закрытых рынков под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября./ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону арестовал на месяц очередного фигуранта по делу бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, подозреваемого в ряде преступлений, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Им стал Александр Лобко, также подозреваемый в организации преступного сообщества и незаконном предпринимательстве.

Как подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах, Лобко является соучредителем одного из рынков Аксайского района, которые оказались закрыты после проверок, связанных с делом Борзенко.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Лобко, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ, сроком на один месяц двое суток", - говорится в сообщении.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.