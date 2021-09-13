Суд не стал ужесточать наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy), осужденному на полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямого эфира в интернете. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор вступил в силу.

"Апелляционным определением Пресненского районного суда Москвы приговор и. о. мирового судьи судебного участка № 376 Пресненского района - мирового судьи судебного участка № 418 Пресненского района, которым Бурим А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, оставлен без изменения, жалобы без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.

В ходе рассмотрения жалобы в районном суде в понедельник представитель потерпевшей просил вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации обвинения на ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы), гособвинитель и сторона защиты Бурима в свою очередь просили оставить приговор без изменений.

9 июля мировой судья судебного участка Пресненского района Москвы признал 23-летнего безработного жителя столицы Бурима виновным по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Суд назначил ему исправительные работы сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. С блогера также взыскано в пользу потерпевшей 22 444 рубля (в части оказанной медицинской помощи), в счет возмещения морального вреда - 50 тыс. рублей. Потерпевшая и ее представители не согласились с таким решением судебной инстанции, посчитав его чересчур мягким, и обжаловали приговор в апелляции.

19 октября 2020 года около двух часов ночи блогер Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол.

Сам факт избиения девушки осужденный подтвердил в ходе судебного разбирательства в первой инстанции, но при этом он считает, что его действия должны квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было.