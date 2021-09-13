Россиян среди пострадавших в результате ДТП в Турции не оказалось

АНКАРА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российские граждане в списках пострадавших в результате ДТП на юго-западе Турции не значатся. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"По информации, подтвержденной на текущий момент местными властями и администрацией медучреждения, российских граждан среди пострадавших нет. Причины ДТП устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В диппредставительстве добавили, что, "по данным дорожной полиции, в результате лобового столкновения с передвигавшимся по встречной полосе школьным микроавтобусом погиб водитель, пострадали более 30 человек". "Туристы и местные граждане, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в местную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Состояние троих несовершеннолетних турецких граждан, находившихся в микроавтобусе во время инцидента, оценивается как тяжелое", - отметили в генконсульстве.

Ранее информационное агентство Demiroren сообщило, что в понедельник утром на трассе Мугла - Денизли столкнулись туристический и школьный автобусы. В результате ДТП погиб один из водителей, пострадали 45 человек. Согласно сведениям агентства, в туристическом автобусе могли находиться граждане России и Украины.