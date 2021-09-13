Солиста группы 25/17 ранили из пистолета в центре Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Неизвестный ранил в голову из травматического пистолета солиста рэп-группы 25/17 Андрея "Бледного" Позднухова. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня ночью на площади Тверской Заставы около McDonald's неизвестный два раза выстрелил из травматического пистолета в Андрея Позднухова - солиста 25/17", - говорится в сообщении.

Музыкант отказался от госпитализации, несмотря на ранение головы. Кроме того, он не стал писать заявление и пояснять прибывшим сотрудникам полиции, что случилось.

Полиция начала доследственную проверку.