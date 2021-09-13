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Солиста группы 25/17 ранили из пистолета в центре Москвы

Андрей "Бледный" Позднухов отказался от госпитализации и не стал писать заявление в полицию
Андрей "Бледный" Позднухов Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Андрей "Бледный" Позднухов
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Неизвестный ранил в голову из травматического пистолета солиста рэп-группы 25/17 Андрея "Бледного" Позднухова. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня ночью на площади Тверской Заставы около McDonald's неизвестный два раза выстрелил из травматического пистолета в Андрея Позднухова - солиста 25/17", - говорится в сообщении.

Музыкант отказался от госпитализации, несмотря на ранение головы. Кроме того, он не стал писать заявление и пояснять прибывшим сотрудникам полиции, что случилось.

Полиция начала доследственную проверку.

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