В Киеве заявили о 35 пострадавших украинских туристах в ДТП в Турции

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Тридцать пять украинских граждан пострадали в результате ДТП на юго-западе Турции. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угроз жизни нет", - написал он в Twitter. По словам Николенко, украинские консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи пострадавшим.

Ранее информационное агентство Demirören сообщило, что в понедельник утром на трассе Мугла - Денизли столкнулись туристический и школьный автобусы. В результате ДТП погиб один из водителей, пострадали 45 человек. Согласно сведениям агентства, в туристическом автобусе могли находиться граждане России и Украины. Как сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Анталье, российские граждане в списках пострадавших в результате ДТП не значатся.