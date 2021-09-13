ФАС раскрыла сговор на более чем 200 торгах на выполнение ремонтных работ в Подмосковье

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ раскрыла картельный сговор семи компаний на торгах на выполнение ремонтных работ в Московской области, общая стоимость заключенных контрактов составила почти 1,97 млрд рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Семь компаний договорились не снижать цену на 203 торгах. Совокупная цена заключенных контрактов составила 1 965 207 776 рублей. По результатам рассмотрения дела антимонопольная служба признала ООО "Строй Инжиниринг", ООО "ВИП-Сервис", ООО "Строй мониторинг", ООО "АНП Груп", ООО "СК Логистика", ООО "СМ Комплекс" и ООО "Мосытун" нарушившими закон о защите конкуренции - пункт 2 части 1 статьи 11", - говорится в публикации.

Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контракта. "В отношении нескольких должностных лиц организаций - участников картеля возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Кроме этого, ФАС России направит материалы антимонопольного дела в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции")", - отмечено на сайте.