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Арест экс-главы кабмина Северной Осетии признали законным

Сергей Такоев обвиняется в растрате 180 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего главы правительства Республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева, обвиняемого в растрате 180 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения Сергею Такоеву состоялось 13 сентября 2021 года в Мосгорсуде. Апелляция оставила постановление суда первой инстанции без изменения", - сказала собеседница агентства.

11 августа Басманный суд Москвы, помимо Такоева, отправил в СИЗО до 10 октября двух других фигурантов дела - министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву.

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