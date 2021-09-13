Арест экс-главы кабмина Северной Осетии признали законным

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего главы правительства Республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева, обвиняемого в растрате 180 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения Сергею Такоеву состоялось 13 сентября 2021 года в Мосгорсуде. Апелляция оставила постановление суда первой инстанции без изменения", - сказала собеседница агентства.

11 августа Басманный суд Москвы, помимо Такоева, отправил в СИЗО до 10 октября двух других фигурантов дела - министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву.