Компенсации пострадавшим при крушении самолета в Иркутской области перечислят 15 сентября

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Компенсации от властей региона пострадавшим, а также семьям погибших при крушении пассажирского самолета L-410 в Иркутской области перечислят 15 сентября из резервного фонда. Об этом в понедельник на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Все финансирование будет перечислено 15 числа", - сказал губернатор.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, средства выделят из резервного фонда области. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тыс. рублей, в среднем - 250 тыс., получившим легкие травмы - 100 тыс. рублей. Также все пострадавшие имеют право на получение единовременных денежных выплат в результате возникновения чрезвычайной ситуации.

В понедельник Кобзев посетил больницу в Казачинско-Ленском районе области, где находятся семь пострадавших. Он пообщался с медиками, убедился, что в учреждении достаточно медикаментов и присутствуют необходимые специалисты. Губернатор также навестил пациентов больницы, поинтересовавшись их самочувствием и пообещав поддержку.