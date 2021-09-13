Блогер Репейник обжаловал свой арест по делу о хулиганстве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 сентября рассмотрит жалобу на арест блогера Игоря Малихова (Репейник), который обвиняется в хулиганстве по делу о распылении газа из баллончика в лицо женщине в Измайловском парке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу блогера Игоря Малихова, арестованного за распыление газа из баллончика в парке. Судебное заседание назначено на 16 сентября", - сказал собеседник агентства.

Ранее свой арест обжаловал другой фигурант дела - стример Евгений Дмитерко. Его жалоба будет рассмотрена 14 сентября.

Постановлением Измайловского суда города Москвы ранее было удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Дмитерко рассказал полиции, что действовал по указанию своего работодателя Малихова. Поводом для возбуждения дела стало появившееся в интернете видео, на котором несколько взрослых мужчин насмехаются над женщиной на улице, после чего один из них брызгает в нее перцовым баллончиком. В СМИ сообщалось, что нападение организовал YouTube-блогер Репейник, снимающий так называемые треш-стримы. Пострадавшей женщине 55 лет, она инвалид. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия либо группой лиц).