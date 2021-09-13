В ДТП в Иванове пострадали три человека

ТАСС, 13 сентября. Столкновение автобуса "ПАЗ", маршрутки и легковушки, в результате которого, по предварительным данным, пострадали три человека, произошло в Иванове. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня в 11:44 в областном центре на пересечении улиц Куконковых и Любимова водитель, управляя автобусом "ПАЗ", двигаясь со стороны областного центра в сторону города Кохма, столкнулся с остановившейся впереди на запрещающий сигнал светофора автомашиной "Газель NEXT" (маршрутное такси), которая в свою очередь столкнулась с впереди стоящим автомобилем ВАЗ-2110", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека: две женщины и мужчина, все они пассажиры автобуса "ПАЗ". На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия.