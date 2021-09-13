МЧС прогнозирует повышенный класс пожарной опасности в лесах Якутии, на Урале и юге России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Повышенный класс пожарной опасности на текущей неделе прогнозируется в Якутии, Алтайском крае, на Урале, а также в Ростовской области и Крыму. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Владимир Мошков.

"На текущей неделе чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Республики Саха (Якутия) на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах, - сказал он. - В Сибирском федеральном округе - на территории трех районов Алтайского края (Тогульском, Троицком, Целинном) и в Новокузнецком ГО Кемеровской области".

Кроме того, ученые ВНИИ ГОЧС предупреждают, что пятый класс пожарной опасности сохраняется в отдельных районах Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей на Урале, а также в южных районах Ростовской области и на севере Крыма. "Риски перехода огня от палов сухой растительности из-за ожидаемого сильного ветра возможны в Свердловской и Архангельской областях", - добавили в институте.

В связи с данным прогнозом ученые института рекомендуют проводить ежедневный комплексный мониторинг лесопожарной обстановки с участием глав муниципальных образований, руководителей организаций, собственников и арендаторов природных территорий.