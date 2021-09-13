В Хабаровском крае сохраняется угроза подтопления более 2 тыс. приусадебных участков

ТАСС, 13 сентября. Риск подтопления более 2 тыс. приусадебных участков и почти 90 участков дорог в 29 населенных пунктах прогнозируется в Хабаровском крае на текущей неделе. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"Очередная волна амурского дождевого паводка продолжает свое движение по Хабаровскому краю с достижением уровнем воды опасных отметок и подтоплением в 29 населенных пунктах 16 жилых домов, более 2 000 приусадебных участков, 88 участков автомобильных дорог", - сказали в институте.

Со своей стороны, исполняющий обязанности начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Владимир Мошков добавил, что, учитывая затяжной характер смещения этого паводка, выход его гребня в лиман вероятен в середине сентября. "К 15 сентября ожидаются уровни воды у Николаевска-на-Амуре до 300 см, при опасной отметке в 350. При смещении гребня паводка ниже по течению реки прогнозируется высокая вероятность дальнейшего подтопления приусадебных, дачных участков и объектов инфраструктуры", - отметил он.

Кроме того, на текущей неделе возможна активизация циклонической деятельности на Дальнем Востоке, в результате которой ожидается подтопление пониженных участков местности, повреждение ЛЭП и линий связи, обрушение и повреждение слабо укрепленных конструкций, сход селей и оползней, затруднение движения всех видов транспорта. В зону циклона попадают территории Приморского, Хабаровского и южной части Камчатского краев, в Амурской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

Органам исполнительной власти данных регионов совместно с заинтересованными органами РСЧС ученые рекомендуют организовать оповещение населения о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, продолжить проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений.