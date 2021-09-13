Показатель ПДК нефтепродуктов после разлива в Каме сократился в 12 раз

ПЕРМЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов после разлива на реке Каме возле города Краснокамска Пермского края сократилась в 12 раз - с 60 до пяти. Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство водных ресурсов.

"На Воткинском водохранилище резко сократилась концентрация ПДК после разлива нефтепродуктов. Последние пробы показали до пяти ПДК. Для сравнения - в [прошлую] пятницу этот показатель составлял 60", - говорится в распространенном сообщении.

В понедельник были взяты дополнительные пробы воды. В настоящее время разлив ликвидирован, режим повышенной готовности снят. В акватории остались небольшие линзы, устранением которых занимается ФГУ "Камводэксплуатация". Специалисты стягивают пятна в заливе бонами, чтобы затем убрать концентрированную массу.

Нефтяное пятно протяженностью 150 метров было обнаружено 7 сентября на береговой линии Камы в районе Невской улицы в Краснокамске. В дальнейшем разлив нефтепродуктов можно было наблюдать на протяжении одного километра. Источник загрязнения не выявлен, правоохранительные органы и Росприродназор проводят проверку по факту загрязнения реки.