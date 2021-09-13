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Медики прооперируют одного из трех доставленных в Иркутск пассажиров самолета L-410

Власти региона уточнили, что у пострадавшего перелом плеча

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Медики намерены прооперировать одного из трех пациентов, которых в тяжелом состоянии доставили бортом санавиации в Иркутскую областную больницу после крушения пассажирского самолета L-410 на севере региона.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

"Состояние у всех стабильное. Одного из них с переломом плеча будут оперировать в пятницу. Остальных будут наблюдать. У одного тяжелых повреждений нет, состояние стабильное. У второго тоже стабильное, чуть тяжелее состояние", - сказала собеседница агентства.

Как сообщали журналистам в пресс-службе правительства Иркутской области, из 12 пострадавших 10 находятся в больнице. В тяжелом состоянии - четверо, трое из них бортом санавиации доставлены в областную больницу в Иркутске. Шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести - двое могут быть выписаны в ближайшее время. Оставшиеся четверо будут под наблюдением трое суток, если потребуется, их отправят в Иркутск.

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