СК просит возбудить дела против трех действующих и двух бывших судей

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит возбудить уголовные дела в отношении двух бывших и трех действующих российских судей. Соответствующие представления были направлены в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

В Московской области глава СК просит возбудить дело о покушении на особо крупное мошенничество мирового судьи Ирины Бородиной. "Рассмотрение представления председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 8 Видновского судебного района Московской области Бородиной Ирины Георгиевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, назначено к рассмотрению на 20 сентября", - говорится на сайте ВККС.

Также Бастрыкин просит возбудить дело о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшей судьи Шатурского городского суда Московской области Юлии Давыдовой. В Воронежской области глава СК запросил наказание для судьи Людмилы Козиевой за ДТП, в котором тяжело пострадал человек. Также у ВККС просят согласие на возбуждение дела о воспрепятствовании правосудию Ивана Стрешенца - мирового судьи Керчи в отставке, и о мошенничестве - в отношении бывшего судьи Волгограда Артура Дудникова.

Согласно закону, судьи, даже покинув должность, остаются спецсубъектами, на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационной коллегии.