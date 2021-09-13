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Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми на Нагорной улице в Москве

Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми на Нагорной улице в Москве. Водителей просят объезжать место аварии, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Нагорной ул. в районе д. 37 автомобиль наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на месте работают оперативные службы. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе. Водителей просят объезжать место аварии.

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