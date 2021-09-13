В Чите задержали подростка по делу о ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка

ЧИТА, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи в Чите задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в ДТП с участием трех автомобилей, при котором погибла 10-летняя девочка и пострадали еще два человека. Об этом журналистам в понедельник сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"Следователи задержали подростка по подозрению в совершении ДТП, повлекшем гибель ребенка. По данным следствия, 12 сентября в Чите обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21061 в состоянии опьянения, в районе кафе "Марал" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Nissan и Toyota. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, пассажир автомобиля Toyota. Еще двое пассажиров этого же автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказал Марков.

Подозреваемому предъявили обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее смерть человека").