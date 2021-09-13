В арбузе из "Магнита", которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Москве обнаружили вещества для дезинсекции в арбузах, которые были в квартире отравившейся семьи и в магазине "Магнит". Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора по столице.

"По факту сообщения об отравлениях в доме по адресу: Совхозная [улица], 16, специалисты Роспотребнадзора в рамках расследования силами научно-исследовательских и практических лабораторий провели лабораторные исследования продуктов питания из квартиры, где проживали погибшие, и магазина, расположенного в доме <...> По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина.

В ходе исследования проб воздуха в помещениях дома на улице Совхозной, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности выяснилось, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится.

"Риски для жителей дома отсутствуют. Продолжается плотная работа и сотрудничество со Следственным комитетом для установления виновных", - сообщается в материале.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате чего умерли пожилая женщина и ее внучка. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице.