Полиция возбудила дело на угрожавшего взорвать гранату в жилом доме Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который накануне заперся в квартире с муляжом гранаты и угрожал взрывом. Сейчас мужчина отпущен под подписку о невыезде, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В отношении жителя Чкаловского района Трунтова сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП № 12 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Кроме того, в отношении него заведены еще и два административных делопроизводства - по статьям 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественном месте в нетрезвом виде"). В связи с тем, что он пошел на сотрудничество со следствием и дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он будет обязан являться в полицию по первому требованию", - сказал он.

Горелых добавил, что во время происшествия из дома были эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей. "Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и таким образом хотел свою супругу, что называется, повоспитывать после ее ухода из квартиры после ссоры", - уточнил руководитель пресс-службы.

12 сентября житель Екатеринбурга 1977 года рождения заперся в собственной квартире в Чкаловском районе, угрожая взрывом. Через час после поступления информации в службы мужчина был задержан, у него был муляж гранаты. Происшествие произошло на фоне бытового конфликта мужчины с супругой.