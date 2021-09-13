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Палестино-израильский конфликт

Палестинец ранил ножом двух израильтян в Иерусалиме

Полицейский открыл огонь по нападавшему и нейтрализовал его

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженный ножом палестинец ранил в понедельник двух израильтян в центре Иерусалима, после чего был нейтрализован полицейскими. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Нападение с использованием холодного оружия в Иерусалиме: террорист прибыл на улицу Яффо в Иерусалиме и ударил ножом двух человек. Офицер пограничной полиции открыл огонь по террористу и нейтрализовал его", - говорится в заявлении. По информации государственного израильского радио Kan, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, а нападавший ранен, ему оказывается медицинская помощь.

Это уже второе нападение с использованием холодного оружия за 13 сентября. Ранее в понедельник израильские военные нейтрализовали пытавшегося ударить их ножом палестинца на перекрестке близ крупного города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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