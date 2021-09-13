Замначальника нижегородского УФСИН получил условный срок по делу о превышении полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области осужден на два года условно за превышение должностных полномочий и пособничество, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следователем <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Нижегородской области в пособничестве и превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Также суд принял решение лишить мужчину права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций, в том числе представителя власти, на срок два года шесть месяцев.

Следствие и суд установили, что с 2016 по 2020 год подсудимый передавал первому и остальным заместителям начальника управления незаконные требования руководителя о передаче ему 50 тыс. рублей от получаемых ими премий. В итоге 950 тыс. рублей подсудимый передал своему руководителю. Также с 2017 по 2020 год мужчина требовал от подчиненных часть премий. Всего он получил чуть больше 1 млн рублей.

В ходе предварительного расследования подсудимый был уволен из органов ФСИН.