Тела двоих детей извлекли из-под завалов после обрушения дома на севере Индии

ТАСС, 13 сентября. Два ребенка погибли в результате обрушения четырехэтажного строения в индийском городе Дели. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя пожарной службы.

По его данным, 12-летняя девочка и восьмилетний мальчик были найдены мертвыми.

"Приношу свои соболезнования семьям детей, погибших в результате этой трагедии", - написал лейтенант-губернатор Дели Анил Байджал на своей странице в Twitter, добавив, что на данный момент на месте происшествия ведутся спасательные операции.

Ранее телеканал India TV сообщил об инциденте с обрушением здания, где проходили строительные работы. Местная полиция заявила, что под завалами находятся несколько человек. Начальник пожарных служб города Атул Гарг сообщил телеканалу, что узкие улицы мешают проезду тяжелой техники к месту обрушения, работы по разбору завалов ведутся вручную.