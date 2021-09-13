Около 100 курьеров-велосипедистов попали в ДТП в Москве с начала года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около ста аварий с участием доставщиков еды на велосипедах зафиксировано в Москве с начала года. В половине случаев виновниками ДТП были сами курьеры. Об этом сообщили в эфире "Авторадио" со ссылкой на слова главы пресс-службы столичной Госавтоинспекции Любови Высоцкой.

"По итогам восьми месяцев этого года в столице зарегистрировано почти 300 ДТП с участием велосипедистов. И в каждой третьей аварии фигурировал доставщик еды. А каждое второе ДТП произошло по причине нарушения ПДД курьерами", - говорится в сообщении.

При этом курьеры-мигранты из Средней Азии становятся виновниками ДТП гораздо чаще, чем россияне - в 80% случаев.

Больше всего аварий с участием курьеров произошло в центре Москвы, на втором месте Северный административный округ.