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Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы
Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы
Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы
Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы
Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы

Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы

Медики около жилого дома на Совхозной улице, из которого были госпитализированы люди с симптомами отравления
© Владимир Гердо/ТАСС

10 сентября СК возбудил уголовное дело после отравления московской семьи арбузом, приобретенном в "Магните". Умерли пожилая женщина и ее внучка. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти стало острое отравление химикатами.

  • Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").
  • По предварительной информации, 9 сентября две женщины и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице, 16.
  • Люблинская межрайонная прокуратура пообещала провести проверку.
  • Сеть магазинов "Магнит" заявила, что проведет собственное расследование произошедшего.
  • Поставщик арбузов в магазины "Магнит" в столице решил сотрудничать с "Магнитом" в расследовании отравления.
  • Управление Роспотребнадзора по Москве после инцидента с отравлением открыло горячую линию для клиентов "Магнита" на Совхозной улице.
  • Роспотребнадзор сообщил, что специалисты обнаружили вещества для дезинсекции в арбузах, которые были в квартире отравившейся семьи и в магазине "Магнит". Найденное вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.
  • Сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в "Магните", задержали.
  • В ходе исследования проб воздуха в помещениях дома на Совхозной, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности выяснилось, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится.
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