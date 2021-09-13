Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы

Медики около жилого дома на Совхозной улице, из которого были госпитализированы люди с симптомами отравления

10 сентября СК возбудил уголовное дело после отравления московской семьи арбузом, приобретенном в "Магните". Умерли пожилая женщина и ее внучка. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти стало острое отравление химикатами. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").

По предварительной информации, 9 сентября две женщины и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице, 16.

Люблинская межрайонная прокуратура пообещала провести проверку.

Сеть магазинов "Магнит" заявила, что проведет собственное расследование произошедшего.

Поставщик арбузов в магазины "Магнит" в столице решил сотрудничать с "Магнитом" в расследовании отравления.

Управление Роспотребнадзора по Москве после инцидента с отравлением открыло горячую линию для клиентов "Магнита" на Совхозной улице.

Роспотребнадзор сообщил, что специалисты обнаружили вещества для дезинсекции в арбузах, которые были в квартире отравившейся семьи и в магазине "Магнит". Найденное вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.

Сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в "Магните", задержали.

В ходе исследования проб воздуха в помещениях дома на Совхозной, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности выяснилось, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится.