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В Омской области из колонии-поселения сбежал заключенный

Осужденный отбывал тюремный срок за убийство

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Заключенный, отбывающий наказание в колонии-поселении №13 УФСИН по Омской области, совершил побег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

"12 сентября 2021 года в ходе плановой проверки сотрудниками учреждения было обнаружено отсутствие осужденного Л., отбывающего наказание в колонии-поселении №13 УФСИН России по Омской области", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, мужчина отбывал 16-летний срок за убийство, угон, разбойные нападения и похищение человека. В пресс-службе УФСИН отметили, что предпринимаются все меры для установления местонахождения заключенного.

По данным УФСИН, осужденный по приговору суда ранее отбывал наказание в омской исправительной колонии №6, но в 2019 году он был этапирован по решению суда в колонию-поселение.

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