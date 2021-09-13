В центре Вашингтона задержали мужчину, у которого в машине было холодное оружие

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в ночь на понедельник рядом со зданием национального комитета Демократической партии США в Вашингтоне мужчину, у которого в автомобиле имелось холодное оружие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции Капитолия.

Полицейские около полуночи заметили рядом со зданием пикап, "на котором была нарисована свастика, а также другие символы сторонников превосходства белой расы". У машины не было номерных знаков. Вместо них была картинка с американским флагом.

В автомобиле обнаружили ножи, а также штык и мачете, которые, согласно законам Вашингтона, запрещено иметь при себе. Полицейские задержали 44-летнего жителя штата Калифорния Дональда Крейгхеда за то, что у него имелось указанное оружие.

Полиция не уточняет, планировал ли Крейгхед совершить какое-либо преступление. Проводится расследование. В беседе с полицейскими мужчина отметил, что "осуществлял патрулирование". Он также допускал высказывания, связанные с идеологией сторонников превосходства белой расы.

Американские СМИ в связи с задержанием Крейгхеда заострили внимание на том, что 18 сентября, как планируется, в Вашингтоне состоится митинг в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. В этот день сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.