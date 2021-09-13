По факту крушения легкомоторного самолета в Белгородской области возбудили дело

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Прохоровском районе Белгородской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщила Марковская.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и воздушного судна. "Уже установлено, что полет был санкционирован, собственник самолета также установлен, в ближайшее время он будет допрошен", - добавила представитель управления.

В понедельник при выполнении агрохимических работ в Прохоровском районе Белгородской области потерпел крушение легкомоторный самолет Як-12. Предварительно, пилот погиб. Он был на борту один. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.