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Движение по трассе "Таврида" в направлении Керчи закрыли из-за ДТП

На месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Движение автомобилей по основной магистрали Крыма трассе "Таврида" в направлении Керчи в понедельник ограничено из-за ДТП, сообщается на сайте Упрдор "Тамань".

"С 19:00 13 сентября 2021 года на трассе А-291 "Таврида" в районе с. Приморское (79 км) по направлению в город Керчь движение для автотранспорта закрыто. Причина: ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают сотрудники ДПС и эксплуатирующей организации. По направлению в город Симферополь движение осуществляется в штатном режиме.

Позднее на сайте Упрдор "Тамань" сообщили, что движение автомобилей по основной магистрали Крыма трассе "Таврида" в направлении Керчи возобновили.

"На трассе А-291 "Таврида" в районе с. Приморское (79 км) по направлению в город Керчь открыто движение автотранспорта и осуществляется по двум полосам. Продолжительность ограничений составила 50 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД России по Крыму уточнили ТАСС, что на участке трассы "Таврида" в Ленинском районе произошли два ДТП с разницей в 10 минут. Пострадал один водитель.

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